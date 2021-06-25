В Брянской области установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом

В Брянской области 25 июня 2021 года установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 213 пациентов. В прошлый раз 207 рекордных случаев подтвердили 23 декабря прошлого года.

Подбирается наш регион и к рекордам по смертям от ковида за сутки. На 25 июня зарегистрировали 12 смертельных случаев. В прошлый раз такие же цифры фиксировали 18 и 19 декабря 2020-го.

Кстати, в регионе готовятся открыть еще два ковидных госпиталя - в Фокино и Выгоничах.

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