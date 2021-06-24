В Брянске ищут пропавшего 17-летнего Владислава Елисеева

Фото: "Лиза Алерт Брянск".

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшего 17-летнего Владислава Елисеева. Парень ушел из дома в Советском районе 23 июня, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт Брянск". С тех пор родные не знают, где он находится.

Приметы Владислава: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза. Подросток предположительно был одет в темно-синий спортивный костюм, желтую футболку, обут - в темно-синие кроссовки. С собой у парня был рюкзак темно-синего цвета.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите добровольцам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.