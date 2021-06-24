По факту ДТП с двумя смертями в Унечском районе завели уголовное дело

Фото: УГИБДД по Брянской области.

По факту ДТП с двумя смертями в Унечском районе заведено уголовное дело. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в пресс-службе УМВД по Брянской области.

Авария произошла поздним вечером 20 июня на 115-м километре автодороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия. Тогда водитель автомобиля Лада-2107 врезался в Белорус с прицепом, который остановился для разворота. У трактора не было задних габаритных огней на сцепке.

В ДТП погибли 49-летний водитель и 73-летний пассажир легковушки. Также серьезные травмы получили еще двое – пассажиры «Лады» в возрасте 47 и 12 лет. Обеих госпитализировали.

– Специализированный отдел Следственного управления УМВД России по региону возбудил уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», – уточняют в полиции. – Ее максимальная санкция составляет семь лет колонии.

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