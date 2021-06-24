В Брянске назвали причину отключения воды вечером 23 июня в Советском районе

В Брянске опровергли информацию об массовых отключениях воды в результате ЧС в части домов Советского района в среду, 23 июня. Городская мэрия со ссылкой на Бордовичский водозабор сообщает, что аварийных ситуаций там не было. Как, собственно, и на подведомственных скважинах.

Одновременно с этим в МУПе констатируют увеличение потребления холодной воды - примерно на 20 процентов. Это связывают с установившейся аномальной жарой и массовым поливом приусадебных участков.

- Если в обычном режиме ежесуточный расход воды составляет 100 тысяч кубометров, то за среду, 23-го, было подано в городскую сеть 120 тысяч кубов, - отмечают коммунальщики. - Для сравнения, 20 тысяч кубометров воды - это около 300 железнодорожных цистерн.

В Брянском городском водоканале, в свою очередь, признали, что вечером 23 июня могли наблюдаться кратковременные перебои в подаче холодной воды.

- Для подачи дополнительного объема воды водоканал был вынужден произвести включение в сеть дополнительного технологического оборудования, - поясняют специалисты. - Этим и обусловлены перебои в ее подаче.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».