В Брянской области зрителям запретили посещать спортивные мероприятия. Такое решение приняла главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова из-за роста числа заболевших. Новое ограничение вводится с 24 июня, сообщают в оперативном штабе.

Напомним, на Брянщине запретили все массовые мероприятия. Из-за этого традиционных выпускных лишились одиннадцатиклассники. Подростки одни не могут гулять в торговых центрах. Ограничили работу кафе и ресторанов, проведение банкетов в них.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 189 новых случаев коронавируса, умерли сразу 11 человек.

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