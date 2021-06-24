В Клинцах 15-летняя девочка на мопеде столкнулась с иномаркой

В брянском городе Клинцы 15-летняя девочка на мопеде столкнулась с иномаркой. ДТП случилось около десяти часов вечера в среду, 23 июня, на улице Ворошилова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель мопеда "Сигма" ехала по улице Ворошилова в сторону улицы Рябко. Подросток начала обгонять "Ниссан", за рулем которого сидела 33-летняя автомобилистка. Но женщина стала поворачивать налево во двор. Мопед и легковушка столкнулись.

У девочки диагностировали травму головы и сотрясение мозга. Ее госпитализировали.

- Для установления состояния опьянения у водителя мопеда произведен забор крови, - говорят в Госавтоинспекции.

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