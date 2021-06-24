В Брянске нашли ларек с шаурмой без воды и канализации

В Брянске нашли ларек с шаурмой, который работал с грубым нарушением санитарного законодательства. На заведение «Бакинская шаверма» на улице Красноармейской пожаловался горожанин. Прокуратура провела проверку.

На момент проверки пол в заведении был залит грязью, мусор сметен в угол, окна и светильники были в паутине. В ларьке не было инвентаря для уборки и средств дезинфекции. У продавца не оказалось медицинской книжки.

- Не выделены рабочие зоны для готовой и сырой продукции, - говорят в надзорном ведомстве. - На предприятии отсутствует туалет для персонала и посетителей. Нет здесь водоснабжения, водоотведения и канализации.

Продукты, руки и инвентарь моют в одной раковине. Воду привозят в баке и сливают в ведро.

За эти и другие нарушения на индивидуального предпринимателя завели административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах.

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