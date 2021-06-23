С начала года на брянских дорогах произошло 38 ДТП с участием детей

В Брянской области с начала года зарегистрировали 38 ДТП с участием детей. Погибли трое из них. Статистические данные обнародовало УГИБДД по региону в среду, 23 июня.

В автоавариях различные травмы получили 45 детей в возрасте до 16 лет.

В 12 случаях ДТП провоцировали сами несовершеннолетние. В таких происшествиях погиб один ребенок, 12 - травмировались. В пяти случаях не по правилам передвигались юные велосипедисты, единожды - водитель мототранспорта.

- С наступлением летних каникул дети много времени проводят на улице, - констатируют в Госавтоинспекции. - Особенно подвержены опасности дети-пешеходы и дети-велосипедисты. Также опасность для детей представляет передвижение на популярных средствах индивидуальной мобильности, таких как электросамокат, гироскутер, роликовые коньки.

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