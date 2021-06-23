В брянских Клинцах мужчина ударом ножа в живот убил знакомого

В брянском городе Клинцы местный житель зарезал знакомого. Потерпевшему он нанес один удар – ножом в живот. Теперь предполагаемому преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

40-летнему брянцу инкриминирует причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, преступление мужчина совершил у дома своего знакомого по улице Калинина в Клинцах. Поножовщине предшествовала ссора. От полученного ранения потерпевший скончался.

- Предварительное следствие по уголовному делу окончено, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Собранные доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

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