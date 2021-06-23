В Брянске наркозакладчика осудили на 7,5 лет колонии

В Брянске осудили 26-летнего закладчика наркотиков. В колонии строгого режима виновный проведет семь с половиной лет. На относительную мягкость наказания повлияло наличие смягчающих обстоятельств, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

В суде установили, что в преступный сговор с неизвестными молодой человек вступил в октябре 2020-го. Банда специализировалась на сбыте наркотических средств бесконтактным способом. Новенькому отвели функцию «розничного закладчика».

– Фигурант уголовного дела попытался сбыть наркотическое средство «пирролидиновалерофенон» в период с 1 по 19 ноября, – уточняют в надзорном ведомстве. – Часть препарата молодой человек успел поместить в «закладки», остальное – хранил при себе. Общая масса изъятого составила 13,5 грамма.

В суде закладчик признал свою вину, раскаялся в содеянном. Также о нем положительно отзывались соседи и коллеги. Также при вынесении приговора учли наличие у брянца малолетнего ребенка на иждивении.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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