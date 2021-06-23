Брянец «отсидит» 12 лет за смерть знакомого в драке

Брянца признали виновными сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 12 годам колонии строгого режима приговорил суд 33-летнего жителя Карачевского района, который в ссоре избил двух знаковых. Один из них скончался. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Брянца признали виновными сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Доказали, что преступление фигурант совершил 23 февраля этого года. Тогда он находился в одном из частных домов в селе Алымова. Пьяная ссора трех знакомых переросла в драку. В итоге селянин избил мужчину и женщину. Один из них от полученной черепно-мозговой травмы скончался – не приходя в сознание в районной ЦРБ. Вторая потерпевшая выжила, однако полученные переломы ребер причинили вред ее здоровью.

- Приговор суда пока не вступил в законную силу, - добавляют в облпрокуратуре.

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