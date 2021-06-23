В Брянске ГИБДД попросила обнести забором весь Московский проспект

Весь Московский проспект в Фокинском районе Брянска следует ограбить забором. Соответствующее пожелание высказал заместитель начальника отдела ГИБДД по Брянску Алексей Коноваленко на совещании в мэрии. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба горадминистрации.

– Хотелось бы, чтобы пешеходные ограждения установили на протяжении всего Московского проспекта в Фокинском районе, так как здесь пешеходы часто переходят проезжую часть в неположенном месте, – заметил Алексей Коноваленко

Такая мера, убежден дорожный полицейский, снизит количество ДТП на участке.

Пока же в планах на ближайший год – установка почти двух километров дорожных ограждений.

Кроме того, в 2021-м в Брянске отремонтируют 28 улиц, обустроят 83,8 «квадратов» тротуаров, установят больше 300 новых столбов, смонтируют больше 1500 светодиодных светильников и протянут 34,4 километра самонесущих изолированных проводов (СИПов).

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