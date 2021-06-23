Пьяный брянец испугал отдыхающих в беседке гранатой

Фото: пресс-служба УМВД по Брянской области.

До двух лет колонии грозит 28-летнему жителю Брянска, который спьяну угрожал убийством соседям, отдыхающим в беседке. Для этого он использовал учебную гранату, сообщают в УВМД по региону.

Случай произошел во дворе дома в Советском районе.

Как рассказал полицейским потерпевший, он в компании друзей находился в беседке. Неожиданно появился незнакомый мужчина. И потребовал освободить место отдыха. Получив отказ, он достал из кармана предмет, похожий на гранату, продел палец в чеку и пообещал всех взорвать.

– Дебошира задержали прибывшие по вызову оперативники, – утоняют в полиции. – Выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. А проживает он в соседнем доме.

Экспертиза показала, что изъятая граната является учебной. И в ней отсутствовало взрывное вещество. Тем не менее, на злоумышленника завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».