В брянском Новозыбкове поймали пьяного скутериста

В брянском городе Новозыбков поймали пьяного водителя скутера. На нарушителя составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф в 30000 рублей и временное лишение водительских прав. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Мужчину задержали около девяти часов вечера 21 июня у 9-го дома на улице Спекова. Тот управлял скутером «Хонда». Проверка показала, что в крови 46-летнего водителя содержится 1.078 мг/л алкоголя.

В итоге брянца отстранили от управления скутером. И привлекли к ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Какое наказание понесет нарушитель - решение примет суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».