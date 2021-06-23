Тело подростка искали водолазы Брянского пожарно-спасательного центра. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянском районе утонула 13-летняя девочка. Ее тело извлекли из воды водолазы рано утром в среду, 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в поселке Толмачево. Тело подростка искали водолазы Брянского пожарно-спасательного центра.

Всего с начала сезона в Брянской области на водоемах погибли уже 11 человек. В их числе есть трое несовершеннолетних.

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