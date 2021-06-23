В ДТП в Выгоничском районе пострадала 7-летняя девочка

Семилетняя девочка получила травму в ДТП в Выгоничском районе вечером во вторник, 22 июня. Она находилась на переднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. Об этом сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Авария произошла около 20.15 на 30-м километре автодороги Брянск-Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия. Столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Форд Транзит».

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 34-летний водитель «Шевроле». Он ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова и не уступил дорогу, поворачивая налево. Вторая иномарка следовала во встречном направлении.

- В ДТП пострадали водитель «Шевроле» и его 7-летняя пассажирка, - рассказывают в Госавтоинспекции. - У мужчины медики диагностировали травму головы, у ребенка - резаную рану шеи. Автомобилист от госпитализации отказался, потому обоих отпустили на домашнее лечение.

На водителя «Шевроле» составили административный протокол по статье «Употребление алкоголя после совершения ДТП».

Всего за сутки в регионе произошло три ДТП с пострадавшими. В них различные травмы получили пять человек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».