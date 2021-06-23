В Брянске уголовник отобрал сумку и ранил ножом прохожую

В Брянске мужчина, недавно вышедший из колонии, напал на прохожую. Он ранил ее ножом и отобрал сумку с деньгами.

48-летняя жительница Володарского района допоздна засиделась в гостях. Она возвращалась домой ночью. На улице к ней подошел незнакомец и, угрожая ножом, потребовал отдать сумку. Женщина попыталась оказать сопротивление. Тогда злоумышленник несколько раз ранил ее руку и вырвал сумку. В ней были деньги и мобильный телефон.

Женщина оценила причиненный ущерб в 9 тысяч 300 рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- Сотрудники полиции установили причастность к совершенному преступлению ранее неоднократно судимого 28-летнего уроженца Унечского района, - говорят в пресс-службе полиции. - Он недавно вышел из мест лишения свободы. При задержании стражи порядка изъяли у мужчины мобильный телефон потерпевшей, а после нашли и ее сумку с остатками похищенных денег.

На задержанного завели уголовное дело по статье "Разбой". Наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы. До суда мужчина будет находиться в СИЗО.

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