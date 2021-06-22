В Брянске ищут мужчину, расплатившегося поддельной купюрой

В Брянске ищут мужчину, расплатившегося поддельной пятитысячной купюрой. 20 июня он совершил покупку в сетевом алкогольном супермаркете на улице Степной.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

На вид злоумышленнику 35–40 лет. Был одет в камуфляжные штаны, светло-серую футболку с рисунком на груди. С собой была черная сумка через плечо.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Кроме того, правоохранители ищут других фальшивомонетчиков. С 3 по 5 июня поддельной пятитысячной банкнотой расплатились в супермаркете с косметикой в торговом центре на улице Чкалова.

Телефоны: 8 (4832) 67-02-02 или 02 (с мобильного – 102).

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