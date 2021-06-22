В Брянске 24 июня начнут основной этап расчистки Десны. Роботы пройдут от Бордовичского водозабора до Литейного моста в рамках нацпроекта "Экология". Инспекцию работ проведут специалисты Росводресурсов, сообщают в пресс-службе ведомства.

До конца года реку расчистят на участке 5,7 километра. На это выделят 56 миллионов рублей.

Десна в черте города сильно заболочена. Это вызывает гнилостный запах и снижает пропускную способность реки. Десну очистят от донных отложений, затонувших деревьев и прочего мусора.

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