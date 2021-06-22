В Брянске запретили продавать алкоголь на День молодежи 27 июня

27 июня в России отметят День молодежи. В связи с праздником в Брянской области будут действовать запрет на продажу алкогольной продукции. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в региональном управлении потребительского рынка и услуг.

Спиртное 27-го числа нельзя будет купить не только в торговых точках, но и на вынос в организациях общепита. Нарушителям грозит штраф. Его размер для должностных лиц составляет до 40 тысяч рублей, для юридических – до 300 тысяч.

Напомним, запрет на продажу алкогольной продукции действует в России несколько дней в году - в Международный день защиты детей 1 июня, День знаний 1 сентября, на Последний звонок 25 мая и День молодежи.

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