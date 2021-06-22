В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек

В Брянской области от коронавируса умерли еще шесть человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 416 брянцев. Об этом утром во вторник, 22 июня, сообщили в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид диагностировали у 149 жителей. Выздоровели 58 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявили у 42165 человек. В их числе 67 иногородних. Справились с инфекцией 41028 пациентов. Общее число проведенных тестов на ковид – 596980.

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