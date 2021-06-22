В Брянске ищут машиниста на зарплату от 60 тысяч рублей

В Брянске в июне этого года самую высокую заработную плату предложили машинисту перегружателя асфальтобетона. Она составляет от 60 тысяч рублей. Об этом сообщает исследовательский центр SuperJob.

Специалист требуется в дорожно-строительную компанию. В довесок к окладу потенциальному работнику гарантируют полный социальный пакет. При этом у соискателя должно быть удостоверение тракториста-машиниста категории Е, опыт работы от двух лет. Также обязательно знание устройства и конструкции перегружателя.

Кроме того, в ТОП самых дорогих вакансий месяца вошли: региональный менеджер на мебельном производстве, руководитель группы магазинов в федеральной торговой сети и специалист ПТО в строительной компании. Их заработная плата - 50-60 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».