В Брянской области от коронавируса привились 161941 человек

В Брянской области прививку от коронавирусной инфекции сделали 161841 человек. Цифра актуальна на утро вторника, 22 июня.

Уточненные данные по прививочной кампании обнародовал региональный оперативный штаб.

Напомним, от ковида в Брянской области вакцинируют в 33 медицинских организациях. Также функционирует три мобильных пункта - в ТРЦ «Аэропарк», «БУМ Сити» и у ТЦ «Европа» в Фокинском районе. 23 июня в Брянске торжественно откроют еще один - в Брянском государственном цирке. Кстати, привившиеся там смогут получить бесплатные билеты на представление.

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