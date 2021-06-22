В Брянске женщина на «Ниссан» сбила 9-летнего мальчика

9-летний мальчик угодил в ДТП в Володарском районе Брянска утром 21 июня. Его сбила женщина на иномарке, сообщают в УГИБДД по региону.

Случай произошел около половины девятого на улице 2-я Мичурина.

По предварительной информации, наезд на ребенка совершила 59-летняя автомобилистка. Она управляла «Ниссан Икстрейл». В момент ДТП мальчик переходил проезжую часть с велосипедом в руках по нерегулируемому перекрестку - справа налево по ходу движения авто.

- У пострадавшего медики диагностировали ушиб и ссадину правого голеностопного сустава и стопы, - уточняют в Госавтоинспекции. - Госпитализация не потребовалась. Несовершеннолетнего отпустили домой, назначив лечение.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

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