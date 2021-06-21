Сотрудника брянского предприятия обвиняют в коммерческом подкупе на 32 млн рублей

Руководителя отдела закупок предприятия в Брянской области обвиняют в коммерческом подкупе на 32 миллиона рублей Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2017 по сентябрь 2020 года не один раз получал от директоров частных фирм деньги за содействие в реализации договоров. Например, деньги перечисляли за направление заявок о поставке дорожных плит и строительных материалов, а также за организацию своевременной оплаты разговоров.

Обвиняемый получал деньги на банковскую карту жены. Таким способом перечислили больше 32 миллионов рублей.