Мошенники выудили у брянца 0,9 млн рублей через «игру на бирже»

Потерей 920 тысяч рублей обернулась для брянца вымышленная игра на бирже. О факте телефонного мошенничества сообщили в пресс-службе регионального УМВД в понедельник, 21 июня. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Потерпевший проживает в Почепском районе. Ему 64 года.

Брянца обманули неизвестные. Мужчине посулили прибыль от торговли на бирже. Однако в реальности обогащения не произошло. Взамен «бизнес-партнер», который взял на себя оказание брокерских услуг, присвоил сбережения клиента. Причем последний переводил деньги злоумышленнику с осени прошлого года.

Всего за неделю в Брянской области зафиксировали 31 факт телефонного мошенничества. Суммарный ущерб от действий преступников превысил 2,9 миллиона рублей.

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