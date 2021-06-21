В Выгоничском районе водитель иномарки насмерть сбил 61-летнюю женщину

В Выгоничском районе водитель "Тойоты Рав 4" сбил двух пешеходов, которые шли по обочине. 61-летняя женщина от травм погибла на месте аварии. 58-летнюю пострадавшую госпитализировали.

ДТП случилось около половины пятого вечера в понедельник, 21 июня, на 19-м километре дороги Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 39-летний автомобилист ехал в сторону Брянска. Он не справился с управлением и выехал на правую обочину.

- В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия, - говорят в Госавтоинспекции.