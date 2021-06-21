В Брянской области инженера будут судить за незаконную рубку леса на 9 млн рублей

В Брянской области инженера лесопользования будут судить за незаконную рубку леса на девять миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в 2019 и в 2020 годах работники арендатора леса по указанию обвиняемого провели санитарную рубку леса. Но сделали это с существенным превышением объема. И заготовили не предназначенные для рубки породы дерева.

- Обвиняемый организовал рубки лесных насаждений без соответствующих документов, - говорят в прокуратуре. - В результате его незаконных действий вырублено более 650 кубических метров древесины. Ущерб государственному лесному фонду составил свыше 9 млн рублей.

Инженеру грозит до семи лет колонии за преступление.

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