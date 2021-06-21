Жителя Брянска отправили в колонию строгого режима за ссадины сотруднику ДПС

Жителя Брянска отправили на год и девять месяцев в колонию строгого режима за применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении полицейского при исполнении. Осужденный пытался обжаловать приговор. Но апелляцию не удовлетворили.

В суде установили, что в июне 2020 года пьяный мужчина обхватил руками сотрудника ДПС и повалил его на тротуар. Полицейский получил ссадины и физическую боль.

Обвиняемый уже был судим.

Новый приговор ему уже вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».