В Брянске перекроют движение на улицах Пушкина и Вали Сафроновой

В Брянске из-за земляных работ перекроют движение на улицах Вали Сафроновой и Пушкина. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

С десяти часов утра до шести часов вечера во вторник, 22 июня, движение закроют на улице Вали Сафроновой у дома №17/1 в Советском районе. Рабочие будут прокладывать сети газоснабжения.

С половины двенадцатого ночи 22 июня до пяти часов утра в среду, 23 июня, и в такое же время в следующую ночь движение перекроют на проезжей части от торгового центра "Пушкинский" до дома №68 на улице Пушкина в Володарском районе. Здесь будут менять сети теплоснабжения.

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