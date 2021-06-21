Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июня 2021 15:48

Экс-руководителя Брянскстата осудят за превышение полномочий

Обвиняемой грозит до четырех лет колонии
Анна ЛЕВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

До четырех лет лишения свободы грозит бывшему руководителю Брянскстата за превышение должностных полномочий. По делу уже утвердили обвинительное заключение и передали материалы в суд.

По версии следствия, обвиняемая нарушила закон в октябре-декабре прошлого года. В этот период она велела начальнику финансово-экономического отдела собирать с коллег часть денег, которые начисляли им в качестве премий.

– Работники, опасаясь неприятностей по службе и негативных для себя последствий отказа, вынуждено возвратили премиальные выплаты на общую сумму более 600 тысяч рублей, – рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело расследовало региональное управление ФСБ России.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».