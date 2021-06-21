Экс-руководителя Брянскстата осудят за превышение полномочий

До четырех лет лишения свободы грозит бывшему руководителю Брянскстата за превышение должностных полномочий. По делу уже утвердили обвинительное заключение и передали материалы в суд.

По версии следствия, обвиняемая нарушила закон в октябре-декабре прошлого года. В этот период она велела начальнику финансово-экономического отдела собирать с коллег часть денег, которые начисляли им в качестве премий.

– Работники, опасаясь неприятностей по службе и негативных для себя последствий отказа, вынуждено возвратили премиальные выплаты на общую сумму более 600 тысяч рублей, – рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело расследовало региональное управление ФСБ России.

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