22 июня ограничат движение на брянском переезде Новенькое-Трубчевск

22 июня в Брянской области ограничат движение автотранспорта на железнодорожном переезде на 38-м километре участка Новенькое-Трубчевск. Это связано с ремонтными работами, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

- Будут проводиться работы по ремонту и асфальтировке дорожного покрытия в зоне, которую обслуживают железнодорожники, - поясняют специалисты компании.

Автомобилисты испытают неудобства с 09.00 до 16.00. В этот период на участке организуют движение лишь по одной полосе.

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