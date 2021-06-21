В Брянске задержали пьяного водителя, развившего три машины на парковке

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске задержали 30-летнего водителя автомобиля «Форд Фокус», который повредил сразу три машины на парковке. Об инциденте сообщают в ОГИБДД по городу.

Случай произошел в районе дома №41 по улице Горбатова в Советском районе 19 июня. Около девяти часов вечера брянец спровоцировал массовое ДТП на парковочной площадке – разбил «Ауди-А5», «Фольксваген» и «Крайслер».

– В результате ДТП пострадавших нет, однако транспортные средства получили значительные механические повреждения, – говорят в отделе пропаганды.

Сам автомобилист от продолжения теста на трезвость отказался. Потому на него составили соответствующий административный протокол. А также еще два – за превышение допустимого уровня тонировки и отсутствие при себе водительского удостоверения.

Принадлежащий дебоширу автомобиль поместили на специализированную штрафную стоянку.

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