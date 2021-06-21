В Брянске не открыли улицу Объездную 21 июня

Дорога на Объездной в Советском районе уже практические готова. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске не случилось анонсированного открытия улицы Объездной утром 21 июня. Автотранспорт продолжил движение по привычной уже схеме – в объезд. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске сообщили очевидцы.

Сама дорога на Объездной в Советском районе уже практические готова. На объекте выполнили финальный этап работы - укладку выравнивающего слоя асфальта.

Тем не менее, участок трассы продолжает оставаться закрытым. Машинам приходится делать крюк в несколько километров.

В пресс-службы горадминистрации нашему корреспонденту затруднились назвать точные сроки открытия улицы.

Напомним, Объездную закрыли для автотранспорта в середине мая. Сначала предполагалось, что работы продлятся два дня. Затем срок увеличили на неделю. Позже - аж на месяц.

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