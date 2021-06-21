Число привитых от ковида в Брянской области приблизилось к 160 тысячам

В Брянской области прививку от коронавируса сделали без малого 160 тысяч человек. Такие данные в понедельник, 21 июня, обнародовал региональный оперативный штаб.

Точное число привившихся теперь составляет 159588.

- Прививочная кампания в регионе продолжается, - отмечают в оперштабе.

Напомним, вакцинироваться от ковида в Брянской области можно в 33 медицинских организациях. Там подготовлено 66 прививочных пунктов. Они работают с 8:00 до 20:00. Также получить уколы можно в мобильных центрах - в ТРЦ «Аэропарк», «Бум Сити» и у ТЦ «Европа» в Фокинском районе.

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