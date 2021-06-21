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Общество21 июня 2021 11:53

От коронавируса в Брянской области умерло еще семеро

Число всех ковид-жертв достигло 410
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области еще семь человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в понедельник, 21 июня. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 410.

За сутки 67 пациентов выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 40970 человек.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 42312 случаев заболевания «Ковид-19». Суточный прирост составил 147 или почти 0,35 процента. Сейчас наш регион занимает 37-м месте в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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