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Общество21 июня 2021 11:18

В Брянской области коронавирсом заболели еще 147 человек

Выздоровели 67 пациентов
Анна ЛЕВКИНА
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У 147 жителей Брянской области выявили коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сообщили в региональным оперативном штабе утром в понедельник, 21 июня.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 42312. Из них 40970 пациентов уже победили заболевание. Непосредственно за минувшие 24 часа зафиксировали 67 выздоровлений.

Сейчас Брянская область находится на 37 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости равен 0,35.

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