В Брянской области коронавирсом заболели еще 147 человек

У 147 жителей Брянской области выявили коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сообщили в региональным оперативном штабе утром в понедельник, 21 июня.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 42312. Из них 40970 пациентов уже победили заболевание. Непосредственно за минувшие 24 часа зафиксировали 67 выздоровлений.

Сейчас Брянская область находится на 37 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости равен 0,35.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».