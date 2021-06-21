В Брянске возобновили рейды на безмасочников в транспорте

В Брянске возобновили рейды на соблюдение масочного режима в общественном транспорте. 20 июня проверки провели на площади Ленина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Автобусы, троллейбусы и маршрутки тормозили полицейские. На тех пассажиров, у которых не оказывалось масок, составляли административные протоколы. И высаживали из транспорта.

Напомним, облавы на так называемых безмасочников проводят в Брянске регулярно. В них участвуют сотрудники горадминистрации. Еженедельно выписывают до десяти протоколов. Правда, последнее время «инспекторы» осматривали преимущественно магазины, торговые центры и салоны красоты.

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