В Унечском районе в ДТП с трактором пострадали люди

Люди пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и трактора в Унечском районе поздно вечером в воскресенье, 20 июня. Их пришлось вырезать из машины спасателям, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Автоаварию зафиксировали в 22.49 - поступил звонок в оперативную дежурную смену ЦУКС. Уточнялось, что два автомобиля столкнулись на 108-м километре трассы федерального значения А-240 «Брянск-Гомель».

По вызову выезжали пожарные расчеты, спасатели, полицейские и медики.

- В ДТП есть пострадавшие, - уточняют в брянском главке МЧС. - Личный состав пожарно-спасательных подразделений проводил работы по их деблокированию.

Более подробной информации об инциденте пока нет.

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