В Брянске готовят к открытию резервное отделение для коронавирусных больных

Отделение должно быть готово начать прием пациентов с 22 июня. Фото: РИА "Стрела".

В Брянске на базе родильного дома областной больницы №1 разворачивают резервное отделение для лечения коронавирусных больных. В лечебном учреждении будет 88 коек, из которых 8 - с ИВЛ, 22 - для пациентов с акушерско-гинекологической патологией.

Отделение должно быть готово начать прием пациентов с 22 июня. Таково распоряжение регионального департамента здравоохранения.

К этому дню здесь должны создать запасы необходимых лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, провести работу с медицинскими работниками, обеспечить условия для обработки помещений и автомобилей «скорой помощи», сообщает РИА «Стрела».

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