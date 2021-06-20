В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще семь человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 403 брянцев. Об этом 20 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 выявили у 139 человек. Выздоровели 99 пациентов. Медики за сутки провели 2406 исследований на заболевание.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявили у 42165 человек. Среди них 67 иногородних. Справились с инфекцией 40903 человека. Общее число тестов на COVID-19 -596523.

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