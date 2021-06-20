С начала пандемии в Брянской области от коронавируса умерли 396 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области с начала недели от коронавируса умерли 20 человек. В оперативном штабе о смерти людей сообщали ежедневно, начиная с понедельника.

Так, 14 июня сообщили о том, что от опасной инфекции скончались два человека, 15 июня – два, 16 июня – один, 17 июня – четыре, 18 июня – пять. В субботу, 19 июня, ковид-19 унес жизни еще 6 человек.

С начала пандемии в Брянской области от коронавируса умерли 396 человек. Также растут и суточные показатели заразившихся. Так, 19 июня зафиксировали 128 заболевших за сутки, общее количество – 42026человек.

В регионе активно идет вакцинация от коронавируса. Уже привились 157 тысяч 425 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в субботу, 19 июня.

На Брянщину завезли всего 172 тысячи 176 доз вакцины.

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