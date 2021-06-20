Разбушевавшийся брянец разбил три легковых автомобиля на стоянке

В соцсетях пишут, что мужчина хотел сбежать, но его поймали. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Советском районе Брянска, в микрорайоне на территории старого аэропорта, неадекватный мужчина разбил сразу три автомобиля. Он применил для этого "Форд". О ЧП очевидцы сообщили в соцсетях и опубликовали снимки в субботу, 19 июня.

Это произошло возле многоэтажных домов. Автомобили получили повреждения. Разбушевавшийся брянец разбил «Крайслер», «Ауди» и «Гольф», который давно занимал место на парковке.

Причины произошедшего пока не ясны. Очевидцы предполагают, что такую реакцию могло вызвать то, что автомобили были размещены на стоянках «не по правилам».

В комментариях пишут, что мужчина хотел сбежать, но его поймали.

- Либо синий, либо ещё под чем-то, но на ногах не особо крепко держался, - пишут пользователи соцсетей.