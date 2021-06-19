Движении по Объездной планируют возобновить с 21 июня. Фото: "Брянск Today".

В Брянске завершают ремонт дороги на улице Объездной. На всей территории проезжей части уложили выравнивающий слой асфальта, сообщает «Брянск Тoday».

Здесь также обустроили разделительную полосу, сделали большую часть бордюров.

Вдоль магистрали установили фонари, обустроили пешеходный переход напротив дворца единоборств. Движении по Объездной планируют возобновить с 21 июня.

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