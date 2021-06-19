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Общество19 июня 2021 12:08

С улиц Брянска вывезли 6,4 тонн песка с начала лета

Ежедневно порядок наводят до 200 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
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Дорожные работники косят траву, убирают и моют дороги города.

Дорожные работники косят траву, убирают и моют дороги города.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с начала лета с улиц вывезли 6 тысяч 400 тонн песка. Дорожные работники косят траву, убирают и моют дороги города. Ежедневно порядок наводят до 200 человек. Это дворники, косари, дорожники.

В Советском районе областного центра работают даже ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Это делают для того, чтобы уборка не мешала интенсивному движению машин.

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