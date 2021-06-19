Всего опасная инфекция унесла 396 жизней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области от коронавируса за сутки умерли еще шесть человек. Всего опасная инфекция унесла 396 жизней, сообщают в региональном оперативном штабе 19 июня.

За 24 часа ковид обнаружили у 128-ми человек. Справились с заболеванием 95 жителей. За сутки медики выполнили 2060 исследований на ковид-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42026 человек, заболевших коронавирусом .Среди них 67 иногородних. Выздоровели 40804жителя. В медицинских лаборатория провели 594117 тестов на инфекцию.

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