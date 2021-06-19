Заявления от претендентов на данный пот принимают до 30 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области открыли вакансию на должность председателя суда. Специалист требуется в Выгоничский район, сообщают на сайте квалификационной коллегии судей региона.

Заявления от претендентов на данный пост принимают до 30 июня. Сейчас Выгоничский районный суд возглавляет судья Елена Сайфутдинова. Ее назначили на эту должность в 2016 году. Шестилетний срок полномочий у нее заканчивается в марте2022 года.

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