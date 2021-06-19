Брянские росгвардейцы проверили 50 владельцев гражданского оружия

В Брянской области сотрудники Росгвардии провели профилактическое мероприятие "Оружие". Фото:пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянской области сотрудники Росгвардии выявили и пресекли факты нарушения законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот оружия и боеприпасов. Профилактическое мероприятие «Оружие» провели в Жуковском, Дубровском, Клетнянском и Рогнединском районах. Проверили больше 50 владельцев гражданского оружия.

- Выявили четыре нарушения установленного порядка оборота оружия, изъято 10 единиц оружия, - сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - На возмездной основе сдана одна единица оружия. В ходе проверки также зарегистрировали факт незаконного хранения гражданского оружия с просроченным сроком действия разрешения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».