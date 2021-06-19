Брянский поселок Локоть окутала жуткая вонь

Жители поселка Локоть Брасовского района жалуются на жуткую вонь. Неприятный запах окутал улицы, находящиеся около маслозавода.

Об этом местные жители сообщили в соцсети в одной из групп ВКонтакте. Люди возмущаются и не могут понять причину этого зловония.

- Вонь по всему проспекту Ленина от маслозавода, – пишут пользователи сети. В чем дело? Очистные не работают. Дышать нечем на улице. Почему меры никто не принимает?

Чиновников просят разобраться в ситуации и решить проблему.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».