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Общество19 июня 2021 9:16

Брянский поселок Локоть окутала жуткая вонь

Местные жители пожаловались в соцсетях
Надежда ПЕТРУНИНА
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Жители поселка Локоть Брасовского района жалуются на жуткую вонь. Неприятный запах окутал улицы, находящиеся около маслозавода.

Об этом местные жители сообщили в соцсети в одной из групп ВКонтакте. Люди возмущаются и не могут понять причину этого зловония.

- Вонь по всему проспекту Ленина от маслозавода, – пишут пользователи сети. В чем дело? Очистные не работают. Дышать нечем на улице. Почему меры никто не принимает?

Чиновников просят разобраться в ситуации и решить проблему.

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