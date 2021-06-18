В Брянске на Новостройке водитель грейдера снес забор

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске на Новостройке водитель грейдера снес пешеходное ограждение. Информация о ДТП, которое случилось в пятницу, 18 июня, появилась в социальных сетях. Очевидцы рассказали подробности аварии.

- Мальчик лет 11-12 для перехода через дорогу нажал кнопу включения сигнала разрешения пешеходного перехода, - пишет пользователь. - Перед пешеходным переходом остановился легковой автомобиль. Буквально после того, как ребенок перешел дорогу, ехавший сзади легковой машины грейдер врезается в стоявшую легковушку.

Легковушка попадает на пешеходный переход. А грейдер врезался в забор.

Мальчик в ДТП не пострадал. О состоянии других участников аварии ничего неизвестно. Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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